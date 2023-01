Troppi alti e bassi, dieci punti dalla prima in classifica in Serie A, una qualificazione in Coppa Italia strappata dopo una brutta prestazione. La dirigenza dell'Inter si aspetta una scossa e la chiede a Simone Inzaghi. "Gli applausi e i complimenti l’Inter li merita per il cammino in Champions, con un passaggio agli ottavi tutt’altro che scontato e ottenuto con diverse prestazioni convincenti. Ed è con quello spirito e quella ambizione che il club vorrebbe vedere sempre in campo la squadra, chiamata adesso ad una svolta - si legge sulla Gazzetta dello Sport -: la Supercoppa diventa l’occasione giusta per rilanciare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, ma ancora tutta da vivere".