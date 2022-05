E passiamo agli effetti indiretti. Primo fra tutti, la reputazione, specialmente all'estero. Lo scudetto dà lustro al club, come dimostrato l'anno scorso dal tricolore vinto dai nerazzurri. Proprio per questo, la vittoria finale peserebbe più per i rossoneri. Inter e Milan si scambiano la seconda e la terza posizione di squadra più tifata in Italia alle spalle della Juve con fluttuazioni molto lievi e una vittoria avrebbe ripercussioni più all'estero che in Italia. Come spiega Iaria della Gazzetta, la monetizzazione non è affatto automatica: "C'è la leva del merchandising, certo, e ci sono le nuove opportunità offerte dal digitale: si pensi ali Nft celebrativi del titolo. Ma il potere negoziale verso gli sponsor va commisurato alla fase industriale del club e alle scadenze contrattuali: il Milan potrebbe sfruttare meglio l'effetto scudetto visto che gli accordi con Emirates e Puma scadono nel 2023, mentre l'Inter ha già rinnovato le jersey-sponsorship e può fare leva sul fornitore tecnico (Nike scade nel 2024).

