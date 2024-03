Il Genoa è l’unica squadra, relativamente alle 19 avversarie di questo campionato, contro cui Lautaro non ha mai segnato. E allora oggi il Toro vorrà sfatare questo insolito tabù considerando la regolarità con la quale l'argentino è andato in rete da quando è in Italia.

Lautaro è cresciuto e il campo lo sta dimostrando: leader totale, capace di rialzarsi dopo qualsiasi inciampo. E vuole tutto: come spiega la Gazzetta, sul tavolo ci sono lo scudetto della seconda stella con la fascia al braccio e il titolo di capocannoniere con record annesso. Gli ultimi bomber interisti a riuscire a fare l’accoppiata scudetto-capocannoniere sono stati Ibrahimovic e Serena.

Lautaro vuole tutto ed ecco perché non è impossibile credere di riuscire a raggiungere Immobile e Higuain, ovvero i due giocatori che detengono il primato di gol di un solo campionato, 36 reti.