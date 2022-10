Sette partite a secco, 39 giorni trascorsi dall’ultimo gol segnato (il 30 agosto alla Cremonese): Lautaro Martinez punta al ritorno al gol e lo cercherà con insistenza alle 15 di oggi, quando l'Inter sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium. Inzaghi si affiderà a Dzeko e al Toro in un attacco in emergenza che vede ancora ai box Lukaku e Correa .

"L’assenza di Lukaku è pesante, ma dovrebbe essere agli sgoccioli almeno in campionato - aggiorna La Gazzetta dello Sport -. Le chance di vedere il belga già a Barcellona sono ridottissime, prossime allo zero anche per la panchina. Ma con la Salernitana almeno tra i convocati dovrebbe rivedersi. Inzaghi lo aspetta come il Messia. Ma lo aspetta anche Lautaro, che senza Rom è quasi destinato ad avere lunghe pause dal punto di vista realizzativo. Nella stagione scorsa per due volte il suo digiuno fu anche superiore a quello attuale: mica un caso. Lautaro più Dzeko è la soluzione di oggi".