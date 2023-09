"Dai vertici arbitrali arriva una certezza forte: il gol di Dimarco a Empoli è regolare". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, confermando quanto era già evidente dopo i primissimi replay: nulla da segnalare, se non tanta fuffa mediatica nelle ore successive al successo nerazzurro.

"Nella serata di domenica, e per tutta la giornata di ieri, si è "zoomato" molto sulla rete dell'interista. Temi e tesi: Bastoni copre la visuale di Berisha, Bastoni è in fuorigioco - si legge -. L'approdo finale, dopo aver sentito audio e rivisto tutto dalle varie angolature, è che Marcenaro (con Valeri e Gariglio da Var e Avar) ha fatto bene a convalidare il gol perché la posizione di Bastoni non ha alcun impatto su direzione del pallone e sulla linea di visione. Nelle immagini emerse c'è quella da dietro la porta che evidenzia un fatto chiaro: Berisha, quando sta per partire il tiro, cerca la visuale, prova a "sbirciare" da dove e come possa svilupparsi l'azione. Ma non spostando la testa in cerca di un pertugio perché infastidito da Bastoni bensì da altri due giocatori (Luperto e Lautaro, pare). Bastoni non impatta sulla direzione di un pallone che fra l'altro tende ad allargarsi. In sostanza: anche se Bastoni fosse stato in fuorigioco, il suo posizionamento non è sulla linea di visione di Berisha stesso ed è fuori dalla linea tracciata dal pallone. Ma il piede di Ebuhei lo tiene in gioco? Pare di sì, ma non è qui il concetto: c'è che Bastoni è fuori dalla linea del pallone e di visione del portiere".

