'I ragazzi sono in giro', canterebbe Ligabue. Parliamo dei giovani che l'Inter ha mandato in prestito e che si stanno facendo valere nelle rispettive realtà: è il caso di Giovanni Fabbian, Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio. Giocatori che valgono, secondo le stime della Gazzetta dello Sport, 30-40 milioni di euro di tesoretto che aiuterà sul mercato i nerazzurri. A Zhang, si legge sulla rosea, "non dispiacerebbe una scena come quella della scorsa estate: seduti col ricco Chelsea a parlare di Lukaku, spuntò come un fungo il nome di Cesare Casadei, talento annaffiato in casa allora 19enne. Il ragazzo ora è a Londra e nelle casse nerazzurre sono arrivati 15 milioni inattesi, pioggia nel deserto".