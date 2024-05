Si terrà nella cornice di Palazzo Parigi, l'elegante albergo nel centro di Milano scelto negli ultimi anni dall'Inter come sede dei propri meeting istituzionali, ad ospitare l'assemblea degli azionisti che il prossimo 4 giugno decreterà la nascita del nuovo CdA nerazzurro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega anche quelle che sono le intenzioni dei manager di Oaktree per la gestione del club: la loro idea è di essere presenti in viale della Liberazione ogni settimana, per 2-3 giorni almeno.

