Simone Inzaghi non si nasconde più ("È colpa mia", ha detto dopo il ko di La Spezia) ma a questo punto, "con la società delusa e arrabbiata in egual misura, rischia di giocarsi anche la conferma immediata". Lo scrive oggi il Corriere della Sera, analizzando la posizione dell'allenatore dell'Inter che ora si gioca la panchina tra il big match di domenica prossima contro la Juventus e, soprattutto, la delicata trasferta di Champions con il Porto. "Il tecnico si aggrapperà a imprese come quella di Barcellona quando domani salirà sulla scaletta dell’aereo che lo condurrà a Oporto per il ritorno degli ottavi di Champions, dopo la vittoria striminzita dell’andata con gol di Lukaku", si legge.