Jude Bellingham è il giocatore con il valore di mercato più alto in tutto il mondo, secondo il modello statistico sviluppato dal team di ricerca del CIES Football Observatory: il Borussia Dortmund potrebbe potenzialmente guadagnare fino a 208 milioni di euro cedendo il talento inglese. Scorrendo la top 100, troviamo Kylian Mbappé e Vinícius Júnior (191 milioni di euro), al terzo e quarto posto, appena davanti al capocannoniere della Premier League Erling Haaland (175 milioni di euro). Con un contratto fino al 2027, il valore del cyborg norvegese è destinato a salire nei prossimi mesi per avvicinarsi o addirittura superare quello dei giocatori classificati prima di lui, compreso quello del suo compagno di squadra del Manchester City Phil Foden (200 milioni di euro), attualmente secondo. Il massimo valore stimato per i giocatori al di fuori dei top cinque campionati europei è stato rilevato per Enzo Fernández (80 milioni di euro).

Il primo giocatore della Serie A in classifica è Lautaro Martinez, 29esimo nella graduatoria generale a quota 87,5 milioni di euro, davanti a Dusan Vlahovic (82,4 milioni di euro) e a Nicolò Barella (80,1 milioni di euro). Giù dal podio italiano ecco Rafael Leao (67,3 milioni di euro), seguito da altri due milanisti come Theo Hernandez (66,8 milioni di euro) e Sandro Tonali (52 milioni di euro).