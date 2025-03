Simone Inzaghi prepara il ritorno in campo. Per la sua Inter, dopo la sosta, subito un doppio impegno di livello alto: prima l'Udinese a San Siro, poi il Milan in Coppa Italia.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro sta facendo valutazioni di turnover anche in considerazione di rientri e di nuovi infortuni. Il ko di Dumfries, ad esempio, chiamerà subito all’appello contro l’Udinese sia Dimarco a sinistra sia Zalewski (oppure Darmian) a destra, a meno che non si faccia ricorso alla soluzione d’emergenza adottata a Bergamo con Pavard braccetto e Bisseck più avanzato sulla corsia.

Contro i friulani, oltre a Dumfries, mancheranno pure Bastoni squalificato e, con ogni probabilità, Lautaro. Di conseguenza, Carlos Augusto scalerà nei tre dietro, a meno che Inzaghi non preferisca rilanciare De Vrij in mezzo con Acerbi dirottato sul centro-sinistra. A centrocampo, invece, possibile chance dal 1' per Frattesi, con Barella tenuto in caldo per il derby di coppa. In attacco, poi, il leader tornerà Thuram vista l'assenza del Toro: con lui dovrebbe esserci Arnautovic, che ha sorpassato Taremi (anche lui non al meglio a causa della pubalgia). Correa tornerebbe utile contro i rossoneri. Sempre out Zielinski.