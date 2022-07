Nessun allarme per Robin Gosens . In casa Inter c'è totale serenità circa le condizioni del tedesco, fermo dall'amichevole con il Monaco di sabato scorso a causa di un lieve affaticamento muscolare . Nulla di preoccupante, quindi, come constatato anche dalla nostra redazione: l'ex atalantino tornerà a posto nel giro di qualche giorno, rimettendosi a disposizione di Inzaghi e lavorando a pieno ritmo dopo aver smaltito il fastidio.

Inconvenienti che capitano fisiologicamente a chi affronta carichi di lavoro pesanti dopo essere stato a lungo fermo come è successo a Gosens nell'ultima stagione. Di conseguenza, il club non pare dell'idea di tornare sul mercato per cautelarsi con un elemento in più sulla fascia sinistra. Sarà poi il campo a dire se la dirigenza nerazzurra, per quanto riguarda le corsie, avrà fatto bene a puntare su un altro destro come Bellanova piuttosto che scegliere un mancino naturale da alternare a Gosens nella rotazione. Senza dimenticare che in quel ruolo può essere impiegato anche Dimarco, attualmente calcolato più come braccetto difensivo.