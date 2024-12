Piero Ausilio chiude il suo 2024 magico con l'Inter vincendo il premio di 'best sporting director' ai 'Globe Soccer Awards' di Dubai. Il dirigente nerazzurro si è aggiudicato il riconoscimento individuale battendo colleghi del calibro di Luis Campos (PSG), Edu Gaspar (Arsenal), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Giovanni Sartori (Bologna) e Hugo Viana (Sporting Lisbona).

Congratulations to PIERO AUSILIO 🇮🇹 on winning the Globe Soccer Award for BEST SPORTING DIRECTOR! @Beyond__Dubai @DubaiSC #globesoccer pic.twitter.com/bLcHlxfIDj