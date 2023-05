Dopo il suo intervento dal palco del cinema Anteo di Milano nel corso della 'Milano Football Week', Samuel Eto'o parla anche ai microfoni della Gazzetta dello Sport, organizzatrice dell'evento, tornando sul derby di Champions League di mercoledì vissuto direttamente dal prato di San Siro: "Sicuramente è stata una serata di emozioni speciali, un derby vissuto a bordo campo è diverso, senz'altro con meno pressione ma con la stessa emozione nel vedere l'Inter trionfare. E' stata una bellissima Inter, ma se il Milan si attesta sulle stesse qualità che ha fatto vedere nella ripresa dopo aver sofferto nella prima parte, allora ci sarà un bel po' fare".

Si può rimproverare all'Inter di non aver chiuso la partita con un altro gol?

"Assolutamente no, perché quando sei avanti 2-0 è già un bellissimo vantaggio. Se prima della partita ci avessero chiesto un pronostico, avremmo sicuramente detto 1-0, quindi pensate quanto ci sentiamo felici e quanto saranno felici in casa Inter dopo due gol. Al ritorno giochiamo in casa, ma ripeto, dobbiamo stare attenti perché se il Milan torna a giocare come nel secondo tempo bisognerà prestare attenzione".

Consiglia all'Inter di tenersi Dzeko?

"Basta guardare Dzeko e come gioca. Il suo stile parla da solo, giocare a 37 anni a quel livello penso che sia una cosa unica e penso che nessuna squadra voglia farsi scappare un giocatore così. Poi ha corso come un ventenne, giocando un match impressionante. E' stato bello vederlo così".

Lei che è presidente della Federcalcio camerunese ha parlato con Onana? Si potrà rivederlo in Nazionale?

"Io ho sempre guardato André con un'attenzione speciale. Bisogna seguire un procedimento in Camerun: è l'allenatore che detta il lavoro della squadra e i giocatori devono rispettarlo. Certo, è stato triste l'episodio, è stato difficilissimo vedere cosa è successo. Come prima cosa io devo difendere il calcio camerunese, ma aiuterò sempre Onana in quello che gli servirà. Lo stimo tantissimo, ma da presidente devo tutelare il calcio in Camerun. Questa è la prima cosa, anche se Andre per me è come un figlio".

