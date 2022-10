"Jusuf Sehovic è stato il primo allenatore, una figura importantissima per me da cui ho imparato tanto. La mia carriera non sarebbe stata la stessa senza di lui e la mia famiglia: i miei genitori e mia sorella ci sono sempre stati, soprattutto nei momenti di difficoltà". Lo ha detto Edin Dzeko nell'intervista pubblicata oggi nel Matchday Programme in occasione di Inter-Viktoria Plzen di Champions League.