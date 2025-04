"Non dobbiamo mollare. Nonostante queste sconfitte, ci giochiamo ancora tanto", ha detto Matteo Darmian a Inter TV, dopo il ko di oggi pomeriggio contro la Roma, sconfitta che mette i nerazzurri nella condizione di non essere più padroni del proprio destino. Situazione che l'esterno dei nerazzurri commenta così: "Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo restare uniti noi nello spogliatoio e nella squadra e guardare avanti. Adesso è inutile dire altro. Dispiace perché sono tre sconfitte pesanti, ma già dalla prossima ci sarà una partita tanto affascinante quanto difficile e faremo di tutto per portarla a casa".

Come si fa in così poco tempo a trovare energie fisiche e mentali?

"Come abbiamo sempre fatto. Tante volte queste partite si preparano un po' da sole. È normale che dobbiamorecuperare sia fisicamente che mentalmente, però la prepareremo come abbiamo sempre fatto e andremo a Barcellona per fare una bella prestazione".

Altre quattro partite di campionato. Cosa servirà da qui alla fine?

"Servirà vincerle. Poi finché siamo in corsa lotteremo per ottenere qualcosa di importante".

