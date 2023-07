La Curva Nord Milano ha dedicato un nuovo coro personalizzato a Lautaro Martinez, primo capitano della squadra nella stagione al via tra un mese. Il testo della canzone, sulle note di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri, è stato svelato sulla pagina Instagram CN69_official: "Che confusione sarà perché tifiamo un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi è il nostro capitano, batti le mani che in campo c'è Lautaro".

