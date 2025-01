In occasione del derby di Milano di domenica sera, Sky Sport ha realizzato uno speciale con due grandi ex di Milan e Inter come Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi. Che, tra i vari ricordi nel cassetto, hanno rispolverato una stracittadina in cui arrivarono al faccia a faccia dopo un brutto fallo del difensore rossonero ai danni di Ronaldo Il Fenomeno. "Faccio un fallaccio su Ronaldo il brasiliano, ma io non volevo farlo. Ma lui era così veloce che mi sgusciò via e fui costretto a fare un intervento duro - il racconto di Billy -. Vedo uno che parte da 50 metri, riconosco lo Zio quando mi mette il naso in faccia. Gli dico 'Cosa c... fai?". E lo capisco perché si era innervosito". Pronta la risposta del leggendario difensore nerazzurro: "Io dovevo coccolarlo perché era fragile. Lo so che non l'hai fatto per fargli male, ma un derby è anche questo".

