Un affare che di giorno in giorno si fa sempre più concreto. Stiamo parlando del clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all’Inter che, da ipotesi, s'è trasformato in affare che può chiudersi a stretto giro di posta. Per chiuderla manca davvero poco, visto che - come evidenzia Il Corriere della Sera - c’è stata una conferenza video tra la dirigenza nerazzurra, il Chelsea e Sebastien Ledure , l’avvocato dell'attaccante belga. La settimana prossima potrebbero arrivare le firme per riportare il belga a Milano, con la seguente modalità: un anno di contratto in prestito oneroso, poi a giugno 2023 si deciderà il futuro .

LE CIFRE. Tra gli aspetti in cui manca ancora l'accordo c'è quello delle cifre, il più rilevante. I londinesi chiedono 15 milioni, l’Inter ne offre 5 e non vuole spingersi oltre i 10. A favorire la trattativa è Roc Nation, l’agenzia cura gli interessi commerciali di Lukaku ed è in ottimi rapporti con Todd Bohely, il nuovo patron dei Blues. Il centravanti ha spiegato in modo chiaro di non voler restare al Chelsea con Thomas Tuchel allenatore, ma il passaggio alla corte di Simone Inzaghi deve avvenire entro il 30 giugno perché l’Inter possa beneficiare delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita e pagare meno tasse sullo stipendio di Lukaku. L’attaccante si ridurrà lo stipendio, passando dagli attuali 12 milioni netti a 9.

DUMFRIES E LE USCITE. Sull'olandese c'è un discorso a parte. Non sarà inserito nella trattativa, ma i londinesi avranno una corsia preferenziale per l’esterno destro. L’Inter lo valuta tra 50 e 60 milioni, ma a 40 si può chiudere. Con l'arrivo di Big Rom non si può escludere l'addio del bosniaco Edin Dzeko (scadenza 2023), che è pronto ad accettare un biennale da un altro club. In uscita si continua a trattare con il Psg la cessione di Skriniar. I francesi sono fermi a 60 milioni, l’Inter ne chiede 70: la spunterà l’Inter, secondo Il Corriere della Sera.