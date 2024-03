Brutte notizie a livello legale per Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, infatti, la Corte d'Appello di Milano ha accolto il ricorso di China Construction Bank Asia Corporation (CCBA), riconoscendo la sentenza del Tribunale di Hong Kong sulla causa da 320 milioni di euro non pagati da Steven Zhang.

Il club nerazzurro non è coinvolto nella sentenza, ma il presidente sì: il dispositivo è infatti esecutivo anche in Italia, dopo la sentenza depositata nei giorni scorsi. La cifra da ripagare è di 255 milioni di dollari più interessi per 2,6 milioni fino al 2 agosto 2021 e poi interessi annui pari al 13% sui 255 milioni, dal 3 agosto 2021 fino alla data del pagamento. Più o meno 30 milioni l'anno. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Steven Zhang su presunte anomalie della sentenza di Hong Kong. Non sono infatti state ravvisate problematiche di competenza territoriale.

Va verso la conclusione anche il procedimento avviato da China Construction Bank contro Zhang in cui viene richiesto l’annullamento della delibera con cui l’assemblea degli azionisti nel 2018 ha approvato che non ci siano emolumenti per il ruolo di presidente. Prossima udienza il 10 aprile 2023, potrebbe anche arrivare la sentenza.