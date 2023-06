Mentre si stava recando nella sede di Viale della Liberazione per partecipare al summit con Federico Pastorello, agente di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in odore di permanenza in nerazzurro, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha dovuto fare i conti con il traffico milanese serale che gli ha impedito di essere puntuale come avrebbe voluto. A seguire le immagini.

