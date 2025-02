È un Andrea Zanchetta particolarmente soddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni dei cronisti presenti a Interello dopo la qualificazione dell'Inter Primavera agli ottavi di finale di Youth League. Ecco quanto raccolto da FcInterNews.it.

Oggi andato tutto alla grandissima?

"È andato tutto alla grande perché abbiamo fatto una grandissima prestazione e le insidie erano tante. Sicuramente la qualità dell’avversario sia dal punto di vista fisico che di gioco ci ha fatto spendere tante energie ma abbiamo saputo soffrire e quando c’e stato il momento di mettere la qualità lo abbiamo fatto quindi è stata una partita fatta bene e non scontata perché a un certo punto si pensa il risultato sia scontato. Sette vittorie su sette contro una squadra del genere, c’e da essere soddisfatti ma non abbiamo ancora fatto niente. Siamo ancora agli ottavi in questa competizione. Però ho sempre detto ai ragazzi di pensare una partita alla volta e cosi stiamo facendo, togliendoci qualche soddisfazione".

FcIN - Unica nota dolente il gol preso?

"Sì e anche no perché quando incontri avversari del genere con tanta qualità il gol lo puoi prendere. Oggi Calligaris ha fatto una partita strepitosa, nel primo tempo ha salvato il risultato con un intervento incredibile, poi nel secondo tempo ha fatto due parate incredibili. Un allenatore non vorrebbe mai prendere gol perché è sinonimo di solidità ma la solidità si è vista nella prestazione e nella capacità di far fatica. A livello fisico qualcosa lasciavamo nei loro confronti".

Sull’avversario nel prossimo step.

"Sinceramente pensiamo all’Udinese. Per il sorteggio abbiamo qualche momento per pensarci più avanti per poi preparare la partita a ridosso della partita stessa. Ora abbiano bisogni di recuperare energie e pensare all’Udinese perché è una partita tutt’altro che semplice. Prepariamo quella nel migliord dei modi".

FcIN - Come sta De Pieri che nel finale sembrava avesse un problemino?

"De Pieri è stato un grande perché ha dato grandissima disponibilità. Aveva avuto un problemino sabato contro il Lecce ma ha voluto esserci a tutti u costi e ha fatto un’altra grandissima partita e sono contento dell’atteggiamento, di quello che ha dato. Non era al 100% ma ha fatto una grandissima prestazione per le condizioni che aveva".

