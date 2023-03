"Questa situazione ci ha unito molto e lo abbiamo dimostrato con i fatti sul campo. Mi ricordo come se fosse oggi, il giorno dopo la sentenza su whatsapp abbiamo iniziato a parlarne e l’indomani abbiamo continuato nello spogliatoio e ci siamo detti quello che avremmo dovuto fare per affrontare questo momento. Giornalmente, come abbiamo dimostrato, abbiamo dato vita alle parole dette. Non solo durante le partite ma anche nel modo di allenarci, non che non lo facessimo pure prima, ma questo momento qui invece che farci abbattere, lo abbiamo sfruttato per trasformarlo in energia" ha detto Mattia Perin, portiere della Juventus, presente alla presentazione Premio Amico dei Bambini.