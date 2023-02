Match rocambolesco per l’Inter Women in Coppa Italia. Le nerazzurre erano in vantaggio per 3-0, poi si sono fatte rimontare fino al 4-3 che ha decretato la disputa dei tempi supplementari e poi i rigori. Poi è il penalty decisivo di Mihashi a spedire le nerazzurre in semifinale. Di seguito il video con gli highlights del match