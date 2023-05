Colpo di scena in casa Juventus. Il club bianconero trova l'accordo con la Procura sulla manovra stipendi, rinuncia ad eventuali ricorsi e anticipa i tempi: in giornata udienza e sentenza, prevista una maxi multa e forse qualche punto di penalizzazione. Ne parliamo nel video delle 12 sul nostro canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).