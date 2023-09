Dribbling secco che neanche Juan Cuadrado quello di Beppe Marotta, che pur avendo dato appuntamento ai cronisti per un commento sul derby alla fine dell'Assemblea di Lega Serie A alla fine ha lasciato tutti a bocca asciutta, salutando con il sorriso e recandosi verso l'uscita (assieme a Giovanni Carnevali). Nessuna dichiarazione in vista della stracittadina, meglio mantenere un basso profilo anche per la dirigenza.

Marotta lascia la sede della Lega Serie A ⬇️️ pic.twitter.com/XN8mssbckO — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 11, 2023