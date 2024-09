Prima sconfitta stagionale per il Torino, prossimo avversario in Serie A dell'Inter. La squadra di Vanoli cade in casa contro la Lazio che torna a casa con i tre punti dopo il ko casalingo dello scorso turno incassato con la Fiorentina, vittoria che arriva non senza fatica. A seguire gli highlights del carambolesco match in casa granata.