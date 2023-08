Pari tra le polemiche all'Allianz Stadium dove la Juventus ha impattato per 1-1 contro il Bologna. Mezzo passo falso per i bianconeri, mentre i felsinei possono festeggiare il loro primo punto in campionato: in gol Ferguson nel primo tempo su assist di Zirkzee, mentre Vlahovic nella ripresa ha realizzato la rete dell'1-1 sfruttando al meglio un traversone mancino di Iling. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.