La Juventus riesce a ottenere il successo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, e lo fa in maniera finalmente per i bianconeri convincente superando per 2-0 il Milan. Samuel Mbangula e Timothy Weah lanciano la formazione di Thiago Motta ora al quarto posto, mentre i rossoneri precipitano nuovamente nelle ansie e nei dubbi. Rivedi gli highlights del match nel video a fondo pagina.