Grossa delusione per l'Inter che non va oltre il 2-2 sul campo del Monza. I nerazzurri vanno in vantaggio due volte con Darmian e Lautaro, ma altrettante volte si fanno riprendere: a segno prima Ciurria con un eurogol, poi nel finale Dumfries devia in rete una conclusione di Caldirola regalando ai brianzoli il 2-2 al termine di un match che farà discutere anche per gli episodi arbitrali. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.