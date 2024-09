Francesco Pio Esposito, classe 2005, sta iniziando a lasciare il segno. Dopo la prima rete con lo Spezia nella sua seconda stagione in prestito in Liguria, l'attaccante, fratello minore di Salvatore e Sebastiano, ieri si è guadagnato un piccolo posto nella storia della Nazionale azzurra U21 ieri pomeriggio contro San Marino, segnando 4 gol nella ripresa nella vittoria rotonda per 7-0 dell'Italia. E le reti potevano addirittura essere 5, se il momentaneo 2-0 che lo ha visto comunque parte in causa non fosse stato archiviato come autorete.

La conferma di una crescita vistosa del centravanti di Castellammare di Stabia, sul quale l'Inter punta ciecamente e spera possa essere pronto per il grande salto in tempi brevi.

Intanto, a seguire gli highlights di Italia-San Marino.