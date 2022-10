E' il miglior momento della stagione per l'Inter, che liquida anche la Sampdoria con un perentorio e secco 3-0. "Un'Inter in salute, in fiducia, alla quale riescono anche cose che prima sembravano complicate. La cura Mihajlovic sembra funzionare alla Samp ma nulla può contro questa Inter, denotando tutti i limiti che la relegano in fondo alla classifica". Comincia così l'analisi video del nostro inviato a San Siro al termine di Inter-Sampdoria: a seguire il video integrale.