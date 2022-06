Cosa perderebbe l'Inter cedendo Milan Skriniar? Domanda da 70-80 milioni di euro, a cui Beppe Marotta ha già risposto indirettamente dicendo che è più facile sostituire un difensore che un attaccante in sede di mercato, nella sessione in cui la parola d'ordine è 'sostenibilità'. Non è dello stesso avviso Mauro Milanese, ex nerazzurro dal 1997 al 1999: "E' un giocatore lineare, che fa sempre il suo - le sue parole -. Magari è poco appariscente, ma è tra quelli più continui, affidabili e solidi. Si infortuna poco, gioca tanto, pedala e sta zitto. E' una di quelle pedine su cui gli allenatori costruiscono una squadra".