Il Milan batte 2-1 la Roma all'Olimpico e vola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. In gol Giroud su rigore e Leao con un'acrobazia spettacolare. La squadra di Mourinho prova a rientrare in partita nel finale, complice anche l'espulsione di Tomori (salterà il derby) e l'esordio di Lukaku. Gli highlights del match.