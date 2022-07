Ancora tanto mercato negli argomenti sottoposti all'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove divise del Monza. Dai grandi nomi accostati ai brianzoli come Icardi e Dzeko ai potenziali acquisti come Pinamonti.

Ci ha parlato del blitz a Sarajevo per Dzeko: un blitz a casa Icardi non sarebbe logisticamente più semplice?

"Parigi è più glamour delle montagne di Sarajevo".

Un pensiero a Icardi lo avete fatto?

"Non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i nomi di Barrow, di Dzeko o di Icardi".