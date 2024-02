Intercettato dai cronisti all'ingresso in Lega Serie A, Adriano Galliani risponde anche ad alcune domande che riguardano l'Inter, su tutte il futuro di Michele Di Gregorio e il Mondiale per Club. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Monza (sotto il video integrale).

Come interpreta le parole dell'agente di Di Gregorio? Ha detto che l'Inter non può permetterselo e che state pensando alla Juventus.

"Io non sto pensando a nessuno, non ho parlato con nessuna squadra. Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona. Ha detto che vale 20 milioni? Ma non lo so, mi prenderò un consulente finanziario che volete che vi dica (ride, ndr). Io comunque ragiono sempre anno per anno, ma era così anche al Milan. Per me la vita è dal 1 luglio al 30 giugno, poi quando finisce il campionato c’è un’altra vita: se il buon Dio assiste si va avanti così, figuriamoci se parlo di mercato. Il giocatore ha un contratto, però ripeto, Belloni è una brava persona".

Cosa pensa del format playout e playoff?

"Da 20 anni la Serie A gioca con un format a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che in un campionato che è rimasto sempre lo stesso, con FIFA e UEFA che hanno aumentato le loro partite, si cambia il format della A perché una o due squadre fanno il Mondiale per Club o altro? Credo abbiate capito. Dovremo diventare 8, 10 o 12 o 14 per far giocare tre o quattro squadre in molte più partite organizzate da altre organizzazioni che non sono la federazione italiana, bensì FIFA e UEFA. È un concetto semplice, ma non vedo sui giornali. Il calendario è affollato, ma chi li ha affollati? Siccome li ha affollati un altro, pagherà questo".