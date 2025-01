Intervenuto a margine dell’evento odierno tenuto da Panini, l’ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: “L’emozione delle figurine da ragazzo era sempre grande, era bello condividere la passione anche con i miei compagni di classe, non escludo che ci sia stato qualche scambio anche durante le lezioni… Sicuramente prima e dopo era grande motivo di aggregazione, di condivisione. È sempre stata una cosa bellissima così come lo è stato ritrovarmi poi sulle figurine”.

Napoli favorita per lo Scudetto?

“In quanto prima inevitabilmente tutte le pressioni ricadono su di lei, anche se l’Inter ha una partita da recuperare. È stata la più continua, è prima con pieno merito, ha avuto un percorso più regolare. Da questo punto di vista credo che sia una squadra organizzata, ha subito pochi gol. Nelle ultime settimane l’ho vista anche trasformata sul piano del gioco, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, anche se vincere un campionato è sempre difficile”.

Quanto sarebbe importante perdere Frattesi e per l’Inter negativo perderlo?

“Questa novità di mercato non la conoscevo… Magari sta trovando poco spazio nell’Inter, non so se possa trovarlo nel centrocampo del Napoli. Questa domanda la lascio a voi”.

Deluso dalla Juve?

“Non si tratta di delusione, conoscendo l’ambiente io penso che gli stessi giocatori possano essere soddisfatti. Ci sono state tante gare che potevi chiudere e che poi hai pareggiato, sicuramente pesano sulla classifica e anche sul morale. Tanti punti persi non ti permettono di essere costantemente tra le prime quattro che andranno in Champions e lottare per lo Scudetto, tutto l’ambiente avrebbe preferito altro”.