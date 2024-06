Un ricco via vai di procuratori e direttori sportivi oggi nella sede dell'Inter: poco fa sono entrati anche Christian Molinaro (direttore tecnico) e Filippo Antonelli (direttore generale) del Venezia. Probabilmente, come è stato per De Sanctis per il Palermo, anche i due dirigenti stanno incontrando l'Inter per chiedere la disponibilità di qualche giovane per affrontare il prossimo campionato di A da neopromossa.

A seguire il video.