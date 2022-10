C'è grande entusiasmo a Barcellona in vista della sfida di questa sera in programma al Camp Nou tra i blaugrana e l'Inter di Simone Inzaghi. Tanti i sostenitori nerazzurri che hanno seguito la squadra in questa delicata trasferta europea, ma tanti anche gli interisti che vivono a Barcellona. Il vicepresidente Javier Zanetti, inondato di cori, ha incontrato sulla Rambla i tifosi dell’Inter Club “La Remuntada”.