A seguito dell'annuncio ufficiale, è stato distribuito in rete un video di presentazione impattante, che esalta la nuova collaborazione tra FC Internazionale e Qatar Ayrways attraverso immagini significative di entrambi i player e frasi che evidenziano le basi concettuali dell'accordo. "Forgiamo nuovi percorsi, siamo leader in innovazione, coraggio, destinati a essere i migliori. Noi siamo ovunque, fianco a fianco, condividendo uno speciale DNA. Un'unione di livello mondiale. Connettendo le persone, mostrando eleganza, abbracciando la passione".

Il vettore aereo, pubblicando in rete questo video, aggiunge: "Diamo il benvenuto all'Inter a bordo della nostra famiglia di sponsorizzazioni. Diamo il calcio di inizio al nostro viaggio insieme come partner ufficiali".

