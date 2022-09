Quinta sconfitta in sette giornate per la Sampdoria, che perde in rimonta anche al Picco nel derby ligure contro lo Spezia. Sabiri illude la squadra di Giampaolo (squalificato e in tribuna), prima del pareggio immediato con l'autogol di Murillo e il sorpasso definitivo nella ripresa di Nzola. Rivedi la sintesi del match.