Come ogni lunedì torna l'appuntamento live con 'Il Salotto di FcInterNews', il format video in cui commentiamo le vicende di casa Inter con la possibilità per i tifosi di intervenire in diretta e dire la loro o porre domande. Oggi in studio, i direttori Fabio Costantino e Domenico Fabbricini parleranno innanzitutto delle ultime ore di calciomercato, con la vicenda Skriniar in testa; spazio anche alla partita di sabato sera con la Cremonese e alla coppa Italia di domani sera.