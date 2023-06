Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo. Con l'addio di Skriniar, la dirigenza nerazzurra è a caccia di un importante rinforzo in difesa, ma non solo. Previsto in giornata un incontro con gli agenti di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, mentre è in arrivo l'annuncio del rinnovo di Bastoni. Ieri blitz di Pastorello in sede: completato il rinnovo di De Vrij, il riscatto di Acerbi è ormai alle porte.

Sullo sfondo resta sempre vivo l'interesse per Koulibaly, anche se il Chelsea ha frenato per il prestito. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).