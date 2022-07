A lezione da Henrikh Mkhitaryan che dopo aver conosciuto i nuovi compagni e aver preso familiarità con la nuova ‘casa’, sale in cattedra per il video di presentazione e offre ai tifosi una lezione di spelling, compitando lettera per lettera il suo cognome abbinandolo a parole che riguardano lui e il mondo Inter. "Capito?" Chiede severamente l’armeno dopo lo spelling… "I’m Mkhitaryan, I’m Inter".