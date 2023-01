A Riyadh l'Inter parteciperà alla Supercoppa Italiana per l'undicesima volta nella sua storia. La prima partecipazione dei nerazzurri è datata 1988: nei dieci precedenti l'Inter ha conquistato sei trofei, incluso quello dello scorso anno: 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021. Il Milan parteciperà alla Supercoppa per la dodicesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno trionfato in 7 edizioni: 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016. Inter e Milan si sono affrontate una sola volta nella Supercoppa Italiana, nel 2011 allo "Stadio Nazionale" di Pechino: vittoria dei rossoneri per 2-1, ai nerazzurri non bastò il gol di Sneijder.