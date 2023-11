L'Atalanta di Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, è il prossimo avversario in campionato dell'Inter. Oggi l'ad ha parlato in un'intervista a Tuttosport. "Diciannove punti in dieci gare? Per quanto mostrato in queste prime partite, penso che siano giusti. Ce li siamo conquistati. Ci sono state tante conferme. Da chi era già qui e dai nuovi acquisti. L’anima dell’Atalanta è sempre molto forte, e possiamo crescere ancora".

L'Atalanta è anche la squadra che in sede di mercato ha strappato Scamacca all'Inter. "Abbiamo fortemente creduto e voluto Scamacca perché eravamo certi di riportare in Italia un attaccante dal grande potenziale e per questo abbiamo investito molto per acquistarlo. Lui e gli altri nuovi arrivati ci hanno scelto: è motivo di grande orgoglio, pensiamo di avere attaccanti davvero molto interessanti. L'Inter? Finora hanno dimostrato di essere la più forte e completa del campionato. Complimenti per la squadra che hanno allestito, speriamo di fare bella figura davanti al nostro pubblico".