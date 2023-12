Nonostante una prova convincente e una partita come al solito largamente in pugno, il Corriere dello Sport scova un giocatore sotto la sufficienza: Thuram. Per il resto, Bisseck migliore in campo e molto bene Barella e Mkhitaryan.

S. Inzaghi (all.) 6,5 Porta a termine la missione di ricacciare indietro la Juve in classifica nonostante infortunati e stanchezza accumulata. Con lui alla guida l’Inter ha segnato in 25 partite di fila per la prima volta in Serie A.

Sommer 6,5 Si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Il risultato è l’ennesimo clean sheet stagionale.

Bisseck 7,5 Deve badare agli scatti di Banda, ma alla lunga è anche il più pericoloso dei suoi in attacco. Se non impegna Falcone, colpisce la traversa e poi gonfia anche la rete.

Acerbi 6,5 Non conosce i confini della stanchezza. Sfodera interventi da manuale nonostante praticamente non rifiati mai.

A. Bastoni 6 Sempre presente quando c’è da spezzare sul nascere i propositi altrui.

Darmian 6 Continua a disimpegnarsi da esterno in un momento in cui il versante è sguarnito. In attesa di rinforzi a gennaio la certezza sarà lui.

Barella 7 Diligente nei compiti da mettere in pratica. Altrettanto efficace quando c’è da confezionare il raddoppio per mettere in cassaforte i tre punti.

Frattesi (44’ st) sv

Calhanoglu 6,5 Sforna la punizione da cui nasce il vantaggio, di fatto una delle specialità della casa. Gli viene risparmiato il quarto d’ora finale perché è già ammonito.

Asllani (30’ st) 6 Tiene in vita la manovra della squadra. In più va vicino al bersaglio grosso nel finale.

Mkhitaryan 7 Quando va al tiro la mira non è delle migliori, ma di fatto si carica sulle spalle tutto il centrocampo nerazzurro e lo tiene in piedi.

Klaassen (44’ st) sv

Carlos Augusto 6,5 Fonte di rifornimenti continui. Si conferma su buoni livelli e così facendo rende meno dolorosa l’assenza di Dimarco, che non tornerà prima della Befana.

Pavard (39’ st) sv

Thuram 5,5 Orfano di Lautaro, compone una coppia inedita e a turno deve affrontare i centrali del Lecce che non gli concedono nemmeno un centimetro. Nel complesso ne viene fuori non una gran serata.

Sanchez (39’ st) sv

Arnautovic 6,5 Falcone gli dice di no in avvio, poi divora una grossa occasione. L’assist di tacco per Barella riscatta la sua serata e gli fa ritrovare il sorriso.