"Mi intriga la nuova rivoluzione epocale che sta cercando di fare la Juventus". Così Massimo Mauro intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Rivoluzione nelle idee e anche negli uomini. La Juventus ha già acquistato tre giocatori: Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. Un buon inizio?

"Quando si apre un nuovo ciclo, è giusto cambiare molto. È sempre stato così, nel calcio. Senza nulla togliere a chi c'era prima, credo che la Juventus avesse bisogno di aria nuova per ricreare entusiasmo. Giuntoli ha già dimostrato a Napoli di essere un bravo dirigente, ha conquistato uno scudetto storico. Adesso vuole ripetersi alla Juventus, dove però c'è una differenza: lottare per vincere il campionato deve essere la normalità, a Torino. E invece negli ultimi anni i bianconeri non sono mai riusciti a contendere il titolo alle rivali".

Bastano Douglas e i primi acquisti per raggiungere l'Inter campione d'Italia?

"E' ancora troppo presto per questi discorsi. L'Inter ha festeggiato l'ultimo scudetto e partirà di diritto in pole position. Vediamo come finisce il mercato e soprattutto se Thiago riuscirà a riprodurre le idee viste a Bologna anche a Torino. Più che su un giocatore in particolare, punto sul gioco di Motta. Detto questo, Douglas Luiz è un gran bel colpo".