Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nikola Kalinic, eterno rivale della Dinamo Zagabria, parla dell'avversario del Milan odierno e anche di Petar Sucic (infortunato) che tanto piace all'Inter.

Stasera la Dinamo sfiderà il Milan.

"La Dinamo quest’anno ha qualche difficoltà in più rispetto al passato perché ha cambiato due allenatori (Jakirović e Bjelica, ndr) ed è arrivato il terzo, Cannavaro. La squadra non è forte come negli scorsi anni: ha perso tanti punti e ha difficoltà a vincere ogni gara nonostante abbia un paio di elementi del calibro di Sucic e Baturina".

Sucic è vicino all’Inter.

"È stato mio compagno anche in nazionale ed è forte. È un centrocampista completo: non dico come Brozovic, ma...".

Si aspettava un Milan a un passo dagli ottavi dopo i due ko iniziali in Champions?

"Le cose siano cambiate con Conceiçao: ha portato carattere e la giusta mentalità. Al Milan sono rimasto legato e spero torni dove merita ovvero a lottare per lo scudetto".