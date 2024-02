Un volo privato da Oporto con arrivo alle 10.13 a Linate Prime e l'iter per vedere Mehdi Taremi all'Inter potrà cominciare. Come scrive Tuttosport, l'iraniano svolgerà le visite mediche alle 14 al Coni, poi verrà ingaggiato come parametro zero con un biennale da 3 milioni netti a stagione e l'opzione per un'ulteriore annata.

L'annuncio ci sarà solo in estate, come avvenne anche in casi analoghi in passato (vedi Onana). E lo stesso avverrà con Zielinski, anche se dall'entourage del polacco nessuno si espone per evitare possa vivere male gli ultimi mesi col Napoli. Anche lui, però, firmerà coi nerazzurri: triennale da 4,5 milioni più bonus a stagione e l'opzione per un altro anno.