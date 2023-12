L'Inter continua a pensare a Mehdi Taremi. Per giugno, non per gennaio, ma è probabile che ci si dovrà muovere in attacco. Alexis Sanchez ha il contratto in scadenza e Marko Arnautovic dovrà lavorare per la conferma. Taremi è ritenuto, come riporta oggi Tuttosport, il meglio tra gli svincolati in attacco.

Pronto un triennale da 3,5 milioni a stagione, non sono le cifre che potrebbe prendere in Arabia Saudita, ma l'Inter può garantirgli un salto in alto e una nuova sfida.